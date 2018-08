Decine di persone sono state uccise e ferite in un attacco contro un autobus che trasportava bambini nel nord dello Yemen. Secondo le prime stime, sono almeno 39 i bambini morti, mentre sono circa 50 le persone rimaste ferite a seguito del raid. Fonti vicine ai ribelli sciiti Houthi, citate dall’agenzia di stampa Dpa, hanno riportato che le morti riguardano per lo più bambini. Secondo Youssef al-Hadi, portavoce del ministero della Sanità controllato dagli Houthi, la maggior parte delle vittime ha meno di 15 anni. Secondo una prima stima, i feriti sono 51.

L’attacco aereo ha colpito uno scuolabus e l’affollato mercato di Dahyan nella provincia di Saada settentrionale e roccaforte degli Houthi, ribelli finanziati dall’Iran. L’attacco, a detta dei leader tribali locali, è stato sferrato dalla coalizione a guida saudita. “Dopo un attacco stamattina a un autobus che trasportava bambini in un mercato di Dahyan, nel Saada settentrionale, un ospedale supportato dalla Croce Rossa ha ricevuto dozzine di morti e feriti”, ha scritto il Comitato internazionale della Croce Rossa del paese su Twitter senza precisare la natura dell’attacco. La coalizione a guida saudita interviene in Yemen dal marzo 2015 a sostegno delle forze governative impegnate nella battaglia contro i ribelli.

Following an attack this morning on a bus driving children in Dahyan Market, northern Sa’ada, @ICRC_yemen- supported hospital has received dozens of dead and wounded. Under international humanitarian law, civilians must be protected during conflict. pic.twitter.com/x39NVB8G4p

