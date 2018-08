Risultano dispersi sul versante francese del Monte Bianco tre ragazzi italiani che da martedì 7 non hanno più dato notizie alla famiglia. La salita era un regalo di compleanno per Luca Lombardini, 31 anni appena compiuti, che aveva deciso di festeggiare con la fidanzata Elisa Berton, 27 anni, e il fratello Alessandro, militare del Soccorso alpino della guardia di finanza di Bardonecchia (Torino). Partiti per raggiungere la vetta dei Grands Montets, i tre alpinisti sarebbero dovuti rientrare nella stessa serata, ma non hanno più dato notizie ai familiari. Le ricerche, per cui si è mobilitata la gendarmeria francese specializzata nei soccorsi in montagna, sono ancora in corso.

“Sono state coinvolte molte guide ma non è emersa alcuna traccia” ha spiegato all’Ansa un portavoce della gendarmeria “abbiamo effettuato anche diversi sorvoli in elicottero su tutti gli itinerari possibili”. L’ultimo avvistamento risale alla mattina di martedì, quando un guasto della funivia che li avrebbe dovuti portare sulla vetta del Monte Bianco ha portato i tre a cambiare programma. Contando sulla preparazione del militare, hanno deciso di salire sulla Petite Aiguille Verte. Secondo i soccorritori sono diversi gli itinerari che i tre potrebbero aver intrapreso e intanto hanno deciso di lanciare un appello a eventuali testimoni: “Chiunque abbia incrociato i dispersi ci contatti”.