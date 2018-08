Il ministro degli Esteri ha rivolto un messaggio ai connazionali all’estero in occasione della giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo nel giorno del 62° anniversario della strage di Marcinelle. Lollobrigida: "Invasione dei clandestini con gli emigranti italiani non c'entra nulla"

“Siamo stati una nazione di emigranti, siamo andati stranieri nel mondo cercando lavoro” e bisogna ricordarlo “quando vediamo arrivare in Europa i migranti della nostra travagliata epoca”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in un messaggio rivolto agli italiani all’estero. Parole cui ha reagito Fratelli d’Italia: “Gli Italiani che emigrarono hanno portato lavoro e qualità e chi ci ha ospitato ha preteso che rispettassimo fino all’ultima regola, perseguitando correttamente chi non lo fece – attacca il capogruppo di FdI alla Camera dei Deputati, Francesco Lollobrigida – il richiamo di Moavero o è inutile o è fuorviante rispetto alla necessaria azione per impedire una invasione di clandestini che con gli emigranti italiani non c’entra nulla. Il Ministro degli Esteri eviti paragoni impropri e offensivi“.

Sono stati tanti gli italiani “che lasciarono le terre natie cercando all’estero un futuro migliore per sé e per i propri figli – ha detto il capo della Farnesina in occasione della giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo nel giorno del 62° anniversario di Marcinelle – spesso affrontando viaggi incerti e pericolosi, condizioni impervie di vita”. “Siamo stati, fino ai primi anni sessanta del ventesimo secolo, appena ieri, una nazione di emigranti nel mondo – sottolinea ancora Moavero – Anche in Europa, siamo andati stranieri, in Paesi stranieri, cercando lavoro. Partivamo, sovente con grandi disagi, alla volta di quegli stessi Stati europei (Belgio, Francia, Germania e altri) nei quali adesso possiamo andare a lavorare: cittadini dell’Unione Europea, fra altri cittadini della medesima Unione Europea, con analoghi diritti e doveri”.

“La libertà di circolazione dei lavoratori – insiste il ministro – rappresenta un oggettivo, nodale risultato positivo dell’integrazione del ‘vecchio continente’. Fu difficile trovare uno spazio, in tessuti sociali diversi dal nostro, fra non poche ostilità e anche prove di solidarietà: ma fu possibile per tanti, tantissimi”. “Gli italiani emigrati e i loro discendenti – continua – hanno saputo inserirsi, a pieno titolo, con valore e vigore, nelle realtà estere in cui si erano recati. Le arricchirono con la loro opera, intellettuale e manuale. Tutti ce lo riconoscono e in alcuni paesi – pensiamo proprio al Belgio di Marcinelle – sono ascesi anche ai massimi livelli delle responsabilità di governo”. “Cari Amici italiani, ovunque siate nel mondo – conclude il ministro – dovete sapere che la dedizione con la quale, quotidianamente, assolvete ai vostri doveri lavorando, rende migliore il nostro Paese e contribuisce alla sua reputazione positiva”.