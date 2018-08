“Io vorrei che il ministro Toninelli o qualche altro esponente politico del Movimento 5 stelle, che parla sdraiato su un’amaca, venisse, invece di prendere il sole in Messico, a parlare con gli operai che stanno due, tre, quattro chilometri sotto terra. Io, tra l’operaio che lavora in cantiere e quel signore sdraiato su un’amaca in Messico, scelgo dieci, cento, mille volte l’operaio”. Così Antonio Tajani, esponente di Forza Italia e presidente del Parlamento europeo, a margine della visita agli amministratori locali a Susa.