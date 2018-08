Uno scienziato siriano, Aziz Esber, direttore di un centro di ricerche nella provincia di Hama è stato ucciso da una bomba la scorsa notte. Il polo scientifico che guidava era sospettato di essere coinvolto nei programmi di armamenti chimici del regime. A riferire l’episodio è l’ong Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. Il centro diretto da Esber, situato nella località di Masyaf, era stato preso di mira nel settembre del 2017 da un raid aereo che si ritiene sia stato compiuto da Israele. Con il Aziz Asbar è stato ucciso anche il suo autista.

#SOHR The close-to-Iran director of the Scientific Research Center is assassinated in an explosion targeted his car west of #Hama https://t.co/yFmLKtHLFI

— #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) 5 agosto 2018