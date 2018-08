"Pyongyang - si legge nel documento - non ha fermato i suoi programmi nucleari e missilistici e continua a sfidare le risoluzioni del Consiglio di attraverso un massiccio incremento di trasferimenti da nave a nave di prodotti petroliferi, come di carbone nel 2018"

La Corea del Nord non ha fermato il suo programma nucleare e missilistico, in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite. È quanto emerge da un rapporto commissionato dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu ad alcuni esperti indipendenti. “La Corea del Nord – si legge nel documento – non ha fermato i suoi programmi nucleari e missilistici e continua a sfidare le risoluzioni del Consiglio di attraverso un massiccio incremento di trasferimenti da nave a nave di prodotti petroliferi, come di carbone nel 2018“. Uno studio che arriva a pochi giorni dalle accuse lanciate dall’intelligence americana, secondo cui Pyongyang starebbe sviluppando un nuovo potente missile balistico: se così fosse, troverebbero una conferma i timori che Kim Jong-un non stia rispettando gli impegni presi con il presidente degli Usa Donald Trump al vertice di Singapore.

Dal rapporto Onu emerge poi come la Corea del Nord starebbe facendo ricorso ad “un massiccio aumento” di contrabbando via nave di prodotti petroliferi, colpiti dalle sanzioni, e starebbe cercando di vendere armi all’estero. Il rapporto segnala anche violazioni del divieto d’esportazione di carbone, ferro e altre merci nordcoreane per diversi milioni di dollari, entrate nelle casse del regime di Kim Jong-un. Queste violazioni hanno di fatto reso “senza effetto” l’ultimo blocco di sanzioni imposte dall’Onu, si legge ancora nel documento. Pyongyang, inoltre, ha “tentato di fornire un piccolo armamento e armi leggere, oltre che altri equipaggiamenti militari” alla Libia, allo Yemen e al Sudan.

Sulla questione è subito intervenuto il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che alla riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha messo in guardia Russia, Cina e altri Paesi contro eventuali violazioni delle sanzioni internazionali alla Corea del Nord. Parlando a Singapore, Pompeo ha sottolineato che Washington non accetterà alcun comportamento che dovesse risultare in una riduzione della pressione esercitata su Pyongyang affinché il regime abbandoni il nucleare. In particolare, ha detto, gli Usa ritengono che la Russia abbia violato le sanzioni Onu permettendo la formazione di joint venture con società nordcoreane.

Per questo, gli Stati Uniti hanno chiesto al Consiglio di Sicurezza di aggiungere un dirigente di una banca nordcoreana basato a Mosca, oltre a due società e a un’altra banca nordcoreane, alla lista nera delle sanzioni delle Nazioni Unite. L’Olanda, che presiede la commissione sulle sanzioni alla Corea del Nord, ha inviato una lettera ai membri del Consiglio, che avranno fino al 10 agosto per sollevare obiezioni. Nel mirino degli Usa c’è infatti il vice direttore della filiale di Mosca della Foreign Trade Bank, Ri Jong Won, che è anche un funzionario del governo nordcoreano. Contro di lui Washington chiede un congelamento degli asset e il divieto di viaggiare. Le società e la banca nominate nella lista, che verrebbero soggette a un congelamento degli asset, sono la Korea Ungum Corporation, la Dandong Zhongsheng Industry and Trade e la Agrosoyuz Commercial Bank.

Dal rapporto Onu è emerso poi che i diplomatici nordcoreani hanno avuto un ruolo essenziale nell’aggirare le sanzioni internazionali, aprendo conti bancari multipli all’estero. Nonostante il divieto, le indagini degli esperti hanno rivelato l’esistenza di oltre 200 di questi conti in Russia. Il panel di esperti è incaricato di seguire l’applicazione delle sanzioni adottate dopo il sesto test nucleare e balistico di Pyongyang. Nonostante la richiesta di stop completo delle forniture di petrolio alla Corea del Nord, nei primi cinque mesi dell’anno a Pyongyang sono affluiti più di 500mila barili di petrolio.