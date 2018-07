E’ il giorno dell’esame degli emendamenti sul decreto Dignità arrivato in Aula alla Camera. La commissione Bilancio ne ha cancellati 64, considerati inammissibili. Altri 17 sono stati estromessi dalla discussione dal presidente della Camera Roberto Fico. Tra questi uno, presentato da Forza Italia in modo provocatorio per stessa definizione di Stefania Prestigiacomo, sull’introduzione del reddito di cittadinanza. I pareri dei relatori di maggioranza e del governo sono tutti contrari tranne due che sono stati accantonati.

Nella discussione generale avevano parlato solo i gruppi di opposizioni, una vera e propria maratona oratoria dell’opposizione. L’Aula della Camera dovrebbe votare definitivamente il decreto giovedì 2 agosto. La legge andrà poi al Senato: dopo il lavoro in commissione, è atteso in Aula lunedì 6 agosto per terminare il giorno dopo, ultimo utile prima della chiusura dei lavori di Palazzo Madama.

Nell’Aula di Montecitorio il provvedimento è arrivato dopo un passaggio in commissione Bilancio per alcuni pareri su presunte mancate coperture e prima ancora per una riunione del comitato dei Nove, il comitato ristretto di deputati che esamina in via preliminare gli emendamenti. Non è ancora definitivamente esclusa l’ipotesi di un voto di fiducia, che in particolare il M5s vorrebbe evitare. “Vedremo se manterranno o meno gli accordi” dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, riferendosi soprattutto all’eventuale comportamento delle opposizioni. Un eventuale impiego di tecniche ostruzionistiche allungherebbe i tempi e però incombe la pausa estiva.