“Rientra nella impostazione della proposta italiana che. La“. Così il premier, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, in merito alla bozza Ue anticipata dal Financial Times . “Non è una logica corretta ridurre tutto allo schema ‘ce ne occupiamo, ci date soldi’, ha spiegato Conte, “con gli altri Stati “totalmente indifferenti a quello che succede”. Precisando però di voler studiare meglio la bozza: “Dalle anticipazioni” – ha sottolineato però – “ricavo che ci sono cose interessanti che vengono incontro a quanto ho richiesto nelle lettere a Juncker e Tusk”.