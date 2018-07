“Quello che dicono alcuni è che, per far crescere di più il Pil, occorre aumentare il deficit pubblico. Cioè prendere a prestito più soldi. Ma il problema di questa teoria è che io non conosco Paesi che siano riusciti a ridurre il rapporto tra debito pubblico e Pil facendo più deficit”. A dirlo, in un video su Facebook, è il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani, Carlo Cottarelli. Che aggiunge: “Al contrario conosco Paesi che hanno ridotto il rapporto risparmiando”. Il governo, stando alle affermazioni dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, sarebbe disposto, al contrario, a rivedere i vincoli sul deficit (ridiscutendoli a Bruxelles) e ad aumentarlo.