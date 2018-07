Di Maio sul ‘caso Boeri‘ afferma al termine del pranzo con gli ambasciatori dell’Unione Europea che: “La legge non ci consente di rimuoverlo, quando ci sarà il rinnovo a fine anno (in verità il mandato del Presidente scade a Febbraio 2019, ndr), ovviamente si valuteranno le decisioni da prendere. Io non ci sto – afferma Di Maio – a far passare questo come un decreto che vuole licenziare le persone. Io non voglio licenziare nessuno, voglio solo ridurre il precariato” e sul decreto dignità il vicepresidente del Consiglio e Ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico aggiunge: “Questo decreto è avversato da tanti mondi che hanno campato sulle spalle dei precedenti governi e sulle spalle degli italiani”.