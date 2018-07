“La questione dei migranti va assolutamente affrontata con l’Europa e bisogna essere molto duri con l’Europa. È importante tutelare e salvaguardare tutte le persone che sono sulle navi garantendo qualsiasi tipo di servizio. Allo stesso tempo bisogna dire all’Europa che bisogna avere un piano ordinato ed organizzato di quote. Se qualcuno non vuole le quote, come Praga e i paesi di Visegrad, vuol dire che non si comprende cosa succede nel mondo. I flussi migratori non si fermeranno mai, vanno solo gestiti. Così non esistono emergenze. È inutile alzare “muri alla Trump“, bisogna gestire i flussi risolvendo anche le cause di partenza e combattendo la tratta. L’Europa deve avere anche una politica estera comune con la Libia che sappiamo non essere un paese sicuro”. Così il presidente della Camera Roberto Fico, a margine della visita nel carcere di Poggioreale a Napoli.