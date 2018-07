Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, “non ha mai accusato né il ministero dell’Economia e delle Finanze né la Ragioneria Generale dello Stato di alcun intervento nella predisposizione della relazione tecnica al dl dignità. Certamente, però, bisogna capire da dove provenga quella ‘manina’che, si ribadisce, non va ricercata nell’ambito del Mef“. In una nota congiunta Di Maio e il ministro dell’Economia Giovanni Tria tornano sul dato che ha scatenato una polemica e in particolare il responsabile del Mef ritiene che le stime di fonte Inps sugli effetti delle disposizioni relative ai contratti di lavoro contenute nel decreto siano “prive di basi scientifiche e in quanto tali discutibili”. Un comunicato che arriva dopo la bufera scatenata per la relazione in cui si leggeva che il dl avrebbe causato la perdita 8mila contratti l’anno. E così il vicepremier ha deciso di fare scudo a se stesso e a tutto il MoVimento, di passare al contrattacco accusando “lobby” non meglio identificate di aver fatto “apparire” nel provvedimento la relazione.

Nella relazione al decreto dignità, ha detto Di Maio in un video postato su Facebook, “c’è scritto che farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno”. Si tratta di un numero che, per il ministro, “non ha alcuna validità“, messo per “fare caciara” ed “apparso” la notte prima che il decreto venisse inviato per la firma al Quirinale. “Non è un numero messo dai miei ministeri o da altri ministri della Repubblica”, ha insistito. La verità, ha denunciato, è che “questo decreto ha contro lobby di tutti i tipi”. Difficile capire con chi effettivamente ce l’avesse Di Maio: il decreto è stato criticato da Confindustria, dalle società dei giochi, da Silvio Berlusconi, tornato ancora sul punto. E difficile anche capire come le lobby abbiano potuto mettere mano sul provvedimento proprio durante la notte menzionata dal ministro, quando cioè il decreto è stato ‘bollinato’ dalla Ragioneria generale dello Stato, che – passaggio obbligato nell’ordinamento italiano – ne ha verificato le coperture. Ma quando le fonti dei 5Stelle hanno annunciato senza mezzi termini uno spoil system al Tesoro e alla Ragioneria per “togliere dai posti chiave chi mira a ledere l’operato di governo e M5s”, l’obiettivo politico ha cominciato a prendere forma.

Istituzionalmente il Mef è però a quel punto intervenuto per far notare che a scrivere le relazioni ai decreti non sono i funzionari della Ragioneria, ma l’amministrazione di competenza e che il decreto è arrivato a Via XX Settembre già corredato della decina di pagine sugli effetti delle misure. Per di più, guardando il testo della relazione si legge che i calcoli sono stati fatti dall’Istituto di previdenza, l’Inps, sulla base di dati del ministero del Lavoro. Nonostante ciò Di Maio ha tenuto il punto, smorzando i toni e negando tensioni con il Mef, da lui effettivamente non citato, ma insistendo comunque sulla manomissione del provvedimento. “La prossima volta metterò sotto scorta il decreto”. La polemica sembrava diretta al precedente inquilino del ministero, Pier Carlo Padoan. L’ex ministro, oggi deputato del Pd, ha infatti “respinto sdegnosamente” le insinuazioni sulla sua squadra, definendole “accuse di una gravità incredibile”. “Mi sembra che abbia la coda di paglia: non l’ho mai nominato”, ha replicato Di Maio.