“È una mia proposta condivisa con il M5s”. Il ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, parla a margine dell’Assemblea annuale di Coldiretti a Roma. “Abbiamo chiesto di reinserire i voucher in agricoltura e nel turismo perché ce lo chiede il settore. Di Maio temeva che noi chiedessimo di reintrodurli com’erano in passato, quando davano modo di essere usati nel peggiore dei modi. La nostra proposta è quella di indicare prima il nome della persona che beneficerà dei voucher e la data di utilizzo. Speriamo di dare una risposta già per la prossima vendemmia”.