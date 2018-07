“No, ma il presidente sei tu”. Emanuele Fiorini, consigliere comunale di Terni in quota Lega e consigliere regionale umbro, ha assunto le funzioni di presidente del Consiglio comunale pro-tempore. A un certo punto, avrebbe dovuto dare la parola al segretario comunale, ma ha dato la parola a se stesso. Fiorini è stato protagonista di altri video, diventati poi virali, come quello in cui, col viso completamente verde, ha dichiarato che “la Germania di oggi ha fatto più morti del nazismo”.

Video da UmbriaOn