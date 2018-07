Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, era presente al vertice Nato insieme ai leader dei Paesi dell’Alleanza atlantica. Poco prima della cena, però, ci sono stati momenti di preoccupazione: Juncker non si reggeva in piedi, tanto che i presidenti di Finlandia e Ucraina e il primo ministro olandese lo hanno sorretto per diversi minuti. Il video sta facendo il giro dei social e il sospetto – non nuovo – è che l’avvocato lussemburghese fosse ubriaco. Lui, però, ha tenuto a precisare: “Ho la sciatica“.