C’è Marianna Madia alla Comunicazione. E poi Tommaso Nannicini, Teresa Bellanova e Matteo Ricci. Il segretario del Pd Maurizio Martina ha incluso un buon numero di renziani nella nuova segreteria nazionale. La squadra sarà coordinata da Matteo Mauri, deputato dell’area che fa capo a Martina, e composta da Pietro Barbieri, già portavoce del Forum Terzo Settore (Welfare e Terzo Settore), Teresa Bellanova (Mezzogiorno), Gianni Cuperlo (Partecipazione, Riforme alleanze), Francesco Boccia (Imprese) Gianni Dal Moro, (Organizzazione), Stella Bianchi (Agenda 2030 e sostenibilità), Chiara Gribaudo (Lavoro-Professioni), Marianna Madia (Comunica (Comunicazione), Andrea Martella (Infrastrutture-Trasporti), Nannicini (Progetto Partito e Forum Nazionale), Lia Quartapelle (Esteri e Cooperazione), Matteo Ricci (Enti locali e Autonomie), Marina Sereni (Diritto alla Salute), Mila Spicola (contrasto povertà educativa).

Partecipano per funzione poi i capigruppo di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci, il presidente dell’Assemblea Matteo Orfini, il referente dei segretari regionali Alessandro Alfieri. Piero Fassino continuerà a rappresentare il Pd nella presidenza del Pse e a curare i rapporti con il gruppo europarlamentare e le organizzazioni della famiglia socialista. Nei prossimi giorni verranno resi noti anche i nomi dei nuovi responsabili tematici e dei dipartimenti nazionali.

“Sono contento della nuova segreteria nazionale perché è una bella squadra plurale, unitaria e aperta al servizio del Pd. Sono grato a Pietro Barbieri in particolare per aver accettato questo impegno. Ora al lavoro tutti insieme nei territori per l’alternativa popolare a questo governo pericoloso per il paese”, commenta Martina su facebook.