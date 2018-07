Sono tutt'altro che entusiasmanti le reazioni raccolte dal nuovo organo esecutivo del dem, ufficializzato venerdì sera dal nuovo segretario. Che agli attacchi ricevuti non replica, limitandosi a "prendere atto" della scelta del governatore pugliese "di non partecipare alla segreteria"

Per Carlo Calenda non è una segreteria ma “un harakiri“. Michele Emiliano la pensa più o meno così visto che annuncia l’indisponibilità della sua corrente a far parte del nuovo gruppo dirigente dem. Stefano Bonaccini, invece, avrebbe voluto azzerare tutto e varare subito il congresso. Sono tutt’altro che entusiasmanti le reazioni raccolte dal nuovo organo esecutivo del Pd, ufficializzato venerdì sera dal nuovo segretario Maurizio Martina. Che agli attacchi ricevuti non replica, limitandosi a “prendere atto” della scelta del governatore pugliese “di non partecipare alla segreteria”.

Il nome di Francesco Boccia – della corrente di Emiliano – dura dunque solo qualche ora come nuovo responsabile Imprese del partito, a meno di smentite del diretto interessato. “Ora però guardiamo avanti tutti insieme”, dice Martina, provocando la replica di Calenda. “Oramai siamo alla farsa. Prima vanno dietro a Emiliano e nominano Boccia e poi si fanno dire di no da Emiliano. Che però promette eterna lealtà. L’unica cosa seria da fare è azzerare la segreteria e chiamare un congresso subito”, scrive l’ex ministro dello Sviluppo Economico su twitter in uno dei suoi consueti scambi di battute con i suoi follower. “Non è una segreteria è un harakiri”.

E se i componenti del nuovo organo dirigente dem erano arrivati con un post su facebook, anche le polemiche sono confinate sui social network. Sempre su twitter era arrivato il “ritiro” di Emiliano dal nuovo esecutivo:”Caro Maurizio Martina abbiamo preso atto della tua volontà di avere fronte dem nella segreteria del Pd ma non possiamo accettare la tua proposta senza garanzia di un profondo cambiamento di linea politica rispetto al disastroso passato. Conta sempre sulla nostra lealtà”. Attacca il presidente della Puglia la sua corregionale Teresa Bellanova, scelta da Martina come nuova responsabile del Mezzogiorno: “Vi leggo e condivido i vostri timori. Non facciamo il gioco di chi ora polemizza pur avendo trattato per esserci. Non siamo Emiliano. Noi non terremotiamo il Pd ma lavoriamo x rafforzarlo. A me va la delega al #Mezzogiorno so che mi sarete accanto. Avanti, insieme”.

Nega che la corrente di Emiliano abbia trattato per avere Boccia in segreteria Giuseppe Antoci, che con il governatore pugliese si era candidato in ticket alle primarie del 2017. “Martina – dice l’ex presidente del Parco dei Nebrodi – comincia proprio male. Il nostro ingresso in segreteria non è stato concordato con Michele Emiliano il quale ha già ieri sera stesso preso le distanze da questo metodo comunicando a Martina che la nostra Area non entrerà in segreteria. Martina ha deciso senza concordare con Michele Emiliano l’ingresso dell’Area nella nuova Segreteria del Partito che rappresenta una scelta politica forte che, come dice giustamente Emiliano, deve passare da un profondo cambiamento della linea politica. Appare chiaro che il metodo usato da Martina non può essere accettato”.

“All’assemblea di sabato avrei azzerato il gruppo dirigente e convocato immediatamente il congresso. Mi accontento del fatto che si è deciso di fare un congresso perché abbiamo bisogno di una discussione ordinata, senza troppa confusione e poi si ridia mandato a iscritti e elettori di scegliere un gruppo dirigente autorevole”, ha dettto invece presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, ieri sera a margine di un dibattito a Montemarcello, nello spezzino, nell’ambito della rassegna culturale Liguria d’Autore.

A destare qualche perplessità è soprattutto il fatto che Martina ha nominato nella sua segreteria una serie di renziani di stretta osservanza con incarichi di governo nella scorsa legislatura. Alla comunicazione, per esempio, c’è Mariana Madia, al Progetto Partito c’è l’ex sottosegretario Tommaso Nannicini, mentre è rimasta in squadra Mila Spicola, altra renziana doc come Gianni Dal Moro piazzato all’Organizzazione. Resta responsabile degli Enti Locali Matteo Ricci.

Gli altri nomi scelti da Martina sono poi quelli della franceschiniana Marina Sereni (Diritto alla Salute), gli orlandiani Andrea Martella (Infrastrutture-Trasporti), Lia Quartapelle (Esteri e Cooperazione). E poi Pietro Barbieri, già portavoce del Forum Terzo Settore (Welfare e Terzo Settore), Gianni Cuperlo (Partecipazione, Riforme alleanze),, Stella Bianchi (Agenda 2030 e sostenibilità), Chiara Gribaudo (Lavoro-Professioni).