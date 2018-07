Ci troviamo sull’isola Terceira, parte delle Azzorre. Nella località Casa de Ribeira è in corso un festival, lungo le strade, con tanto di sfilata. Tra le “attrazioni”, c’è anche un toro legato a una fune. A un certo punto spunta un torero, con una specie di muleta di colore rosa in una mano, e un bambino in braccio. Inizialmente la persone sembrano sorprese, ma quando il toro inizia a carica e l’uomo riesce e evitarlo, partono gli applausi. L’episodio vergognoso è stato denunciato dall’associazione “Basta“, che ha descritto l’episodio come “una situazione di totale irresponsabilità e una chiara violazione della legislazione che protegge i bambini in Portogallo, così come una violazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino”, e che ha presentato una denuncia alle autorità competenti.