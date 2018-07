Sono quattro finora i ragazzi portati in salvo, fuori dalla grotta di Tham Lang dove erano intrappolati dal 23 giugno. Dpo i primi controlli, due di loro sono stati trasferiti in un ospedale di Chiang Rai. Tutti saranno tenuti in isolamento anche tra di loro e senza vedere le famiglie per le prime 24 ore, come precauzione per evitare infezioni. L’allenatore della squadra dei 12 giovani calciatori sarà l’ultimo ad uscire, dando precedenza a chi sta meglio fisicamente e mentalmente. Il coach era stato segnalato come il più debole, anche perché aveva rinunciato alla sua parte di cibo, lasciandola ai ragazzi.