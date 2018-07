“Io non credo che si possa rinviare. L’unica cosa realmente complicata è proprio rinviare. Ci sono ancora dei problemi però adesso abbiamo una data oltre la quale non si può andare che è quella di venerdì prossimo. Se entro venerdì prossimo Regione e Comune individueranno i luoghi per la sistemazione degli atleti le Universiadi si faranno. Se questo non dovesse avvenire io credo che Napoli dovrebbe rinunciare e non sarebbe una bella figura per la città e la Regione”. Così Raffaele Cantone a margine della riunione della commissione per il monitoraggio delle attività per le Universiadi 2019