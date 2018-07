Per protestare contro Donald Trump, una donna ha tentato di ‘scalare’ la Statua della Libertà nel giorno in cui negli Stati Uniti si festeggiava la festa dell’Indipendenza. Agli agenti intervenuti, la donna ha detto che non sarebbe scesa “fino alla liberazione di tutti i bambini”, riferendosi ai figli dei migranti che sono stati tolti ai genitori e chiusi in centri di detenzione. Dopo tre ore di negoziati, la donna è scesa ed è stata arrestata dalla polizia che intanto aveva fatto allontanare tutti i turisti dall’area.

A Liberty Island sono state arrestate poi altre sei persone, tutte appartenenti allo stesso gruppo, Rise and Resist (Alazatevi e resistete), in cui milita la donna, che hanno steso, sempre sotto la statua simbolo di New York e dei ‘valori americani’, uno striscione con la scritta ‘abolish Ice’, aboliamo l’Ice, il corpo degli agenti dell’immigrazione diventato il temuto braccio armato della politica anti-immigrati dell’amministrazione Trump.