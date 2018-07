Giorgio Mulè in sala stampa della Camera dei deputati attacca duramente il Ministro del Lavoro e il governo gialloverde: “Il primo atto del Governo sul Lavoro è un passo falso e indietro testimoniato da imprenditori, commercianti e artigiani, ovvero tutti coloro che generano economia. Forza Italia denuncia incompetenza e superficialità di Di Maio e le misure del Mise lo confermano. La spaccatura non è nel governo, ma con il paese. Sono molto preoccupato da un atteggiamento antistorico, riguardo l’informazione. Il copyright è una scelta contraria a chi crea contenuti mortificando i giornalisti. La Tv di stato? Mostrano un dirigismo che fa a pugni con il libero mercato, mentre noi siamo fermi da venti giorni perché i ministri di questo governo non hanno ancora assegnato le deleghe. È il governo dei cambiamenti in peggio che si sta dimostrando per quello che è. Incapace di governare”.