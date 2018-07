Un nuovo naufragio di migranti, stavolta con 114 dispersi, è stato segnalato dall’Unhcr al largo delle coste libiche. “Un altro triste giorno in mare”, si legge in Tweet della sezione libica dell’Alto commissario Onu per i rifugiati, “oggi 276 rifugiati e migranti sono stati fatti sbarcare a Tripoli, inclusi 16 sopravvissuti di un’imbarcazione che portava 130 persone, delle quali 114 sono ancora disperse in mare”. Anche un rappresentante dell’Unhcr, contattato dall’Ansa, ha confermato che si è trattato di un nuovo naufragio.

Another sad day at sea – Today 276 refugees and migrants were disembarked in #Tripoli – including 16 survivors of a boat carrying 130 persons, of which 114 are still missing at sea @Refugees @UNSMILibya @IOM_Libya @IMC_Worldwide pic.twitter.com/I7ir08NX9b

— UNHCR Libya (@UNHCRLibya) July 2, 2018