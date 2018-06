“La reintroduzione dalla causale è un ostacolo. Si torna indietro di 15 anni. E il rischio è che si blocchino le assunzioni”. I consulenti del lavoro sono, sostanzialmente, tutti d’accordo: sulle novità in tema di lavoro che dovrebbero entrare nel cosiddetto “decreto dignità” voluto dal governo M5s-Lega, in particolare sull’inserimento della causale per i contratti a tempo determinato a partire dal primo rinnovo e sul tetto alla somministrazione, che non potrà superare il 20% del totale degli occupati a tempo indeterminato e che verrà conteggiata insieme ai determinati, c’è una netta bocciatura. “Fissare dei paletti blocca le assunzioni a tempo determinato, necessarie per le aziende, e che risultano essere il primo step per un contratto più stabile” dicono al Festival del Lavoro organizzato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro a Milano. “C’è il rischio che si limiti la possibilità di assumere i giovani”.