“Ho un grande sogno: quello di agire in Africa insieme alla Cina. Con un progetto ad ampio raggio, sfruttando le tecnologie cinesi e la grande capacità europea nelle infrastrutture, si può rilanciare il continente africano dove a oggi vigono ancora frammentarietà da neocolonialismo. Europa divisa? Sì, lo è e se così dovesse restare l’Europa finisce, anche se resto ottimista perché alla rottura non si arriva mai. L’Italia deve puntare a progetti a lungo termine e a due grandi porti nell’alto Tirreno e nell’alto Adriatico”. Così Romano Prodi in collegamento video al Convegno ‘Belt&Road Initiative. La nuova Via della Seta” organizzato da Class Editori alla Borsa Italiana.