Malta ha dato il via libera all’approdo della nave: “Sarà sequestrata per avviare un’indagine”. Il sì alla proposta di La Valletta neutralizza per la prima volta il Trattato di Dublino. Toninelli: "Grande vittoria italiana". Il ministro tedesco Seehofer verso il sì ai profughi a patto che l’imbarcazione venga dismessa

L’accordo è stato trovato. Otto Paesi si sono impegnati per accogliere i migranti a bordo della nave Lifeline che potrà quindi attraccare a Malta. Lo ha annunciato in conferenza stampa da La Valletta il premier Joseph Muscat: “Anche l’Olanda ha appena confermato che darà assistenza” e sono così “sette i paesi” che collaboreranno con noi per assistere i 234 migranti della Lifeline. Ha anche specificato che l’accordo è “un caso unico” per la sola vicenda di una nave “in cui il capitano ha disobbedito agli ordini”.

Ma questa decisione apre anche un precedente inedito, perché di fatto neutralizza per la prima volta il trattato di Dublino che prevede invece che la responsabilità dell’asilo ricada sul Paese di primo approdo dal quale il richiedente ha fatto il proprio ingresso nell’Unione. Lo hanno voluto evidenziare subito sia Danilo Toninelli che, ritwittato dal premier Giuseppe Conte, scrive di “una grande vittoria dell’Italia”. Anche Matteo Salvini parla di “successo italiano: dopo anni di parole, arrivano i fatti”.

Second Times of Malta, sono Francia, Irlanda, Italia, Portogallo, Lussemburgo, Belgio e Olanda i Paesi che hanno accettato la proposta di Muscat. Rimangono quindi i no di Spagna e Germania, quest’ultima in particolare sull’orlo della crisi di governo per la distanza di posizione proprio sui migranti tra Angela Merkel e il ministro dell’Interno Horst Seehofer. Proprio colui che secondo Axel Steier, portavoce di Lifeline, ha posto il veto sulla proposta di distribuzione dei migranti a bordo dell’imbarcazione della ong tedesca, da sei giorni al largo nel Mediterraneo.

Secondo l’agenzia di stampa tedesca Dpa, Seehofer è favorevole alla accoglienza dei profughi della Lifeline, ma solo ad una serie di condizioni, prima fra tutte che la nave venga sequestrata e mai più usata successivamente. Il ministro ha assunto questa posizione in Commissione. Non dovrebbero esserci “shuttle” (taxi, ndr) tra la Libia e l’Europa meridionale, ha detto Seehofer secondo fonti del Comitato degli Interni. Il ministro ha anche affermato nella riunione privata che l’equipaggio tedesco deve essere ritenuto responsabile.

La Lifene potrà attraccare nel porto maltese oggi pomeriggio e “sarà sequestrata per l’avvio di un’indagine”, ha spiegato Muscat. “Il capitano dell’imbarcazione ha ignorato le leggi internazionali, non si è trattato di uno scontro tra due stati membri”, ha detto il premier in conferenza stampa. La nave rimarrà sotto sequestro “fino alla conclusione dell’inchiesta della magistratura maltese, che indaga sul fatto che “l’Olanda ha ufficialmente confermato, nero su bianco, che la nave non è nel loro registro navale” e che l’imbarcazione risulta come “nave da diporto e che come tale non può compiere intercettazioni di naufraghi”, ha detto Muscat.

E’ ancora “presto per i dati sulla ricollocazione dei migranti” che si trovano ancora a bordo, ha aggiunto Muscat, riferendo nella conferenza stampa che “abbiamo promesse da ogni Stato membro che li accoglierà secondo la sua capacità”. Chi per ora non li accoglierà è invece la Germania, il nodo principale che aveva portato alla stallo dopo che l’accordo sembrava già ieri finalizzato. Bassa Sassonia e Brandeburgo, due Land in mano alla Spd, hanno offerto la loro disponibilità, ma sono vincolati al via libera del ministro dell’Interno tedesco.

Il ministro che per Steier “agisce come una versione tedesca del collega italiano Salvini e rende il governo tedesco complice della mancata assistenza a persone in pericolo”. Seehofer è anche il protagonista della lite che rischia di far cadere la maggioranza a Berlino: ha minacciato la cancelliera Merkel di applicare il suo piano sui respingimenti dei richiedenti asilo già registrati in un altro Paese ai confini tedeschi, se lei non dovesse trovare un accordo al prossimo vertice Ue.

Vertice a cui il premier italiano Giuseppe Conte si presenterà con un’idea chiara: il superamento del trattato di Dublino. Un sistema accusato più volte di esercitare un’enorme pressione sui paesi di frontiera come l’Italia e la Grecia soprattutto durante le crisi migratorie. E il caso della nave Lifeline offre ora al primo ministro italiano una sponda per sostenere la sua linea: “Le coste italiane sono coste europee“. Al contrario, Seehofer si è già opposto a una modifica di Dublino in questo senso.

La #Lifeline sta entrando a Malta. È una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa, ma solo se prevarrà la solidarietà sugli egoismi. Se accadrà, l’isola potrà essere ricordata come la Ventotene del nuovo secolo. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 27 giugno 2018

Un tema rischioso per l’alleanza tra la Cdu della Merkel e la Csu bavarese che rischia di avere pesanti ripercussioni sul governo, tanto che la presidente Spd Andrea Nahles non ha escluso che si torni al voto: “Abbiamo una situazione in cui Seehofer e la Csu propongono qualcosa che avrà effetti su tutta Europa – ha detto in tv dopo il vertice di ieri sera in cancelleria, dove la coalizione ha affrontato la crisi di governo scatenata dal ministro dell’Interno -. Si tratta di un effetto domino. Noi riteniamo questo modo unilaterale di procedere ai respingimenti come incompatibile con il diritto europeo”.