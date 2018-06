Otto in tutto le misure cautelari: coinvolto anche un pregiudicato. Per un'altra persona appartenente alle forze dell'ordine è stata disposta una misura interdittiva

Sono accusati a vario titolo di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e per l’esercizio della funzione, di essere entrati abusivamente nel sistema informatico e di aver rivelato segreti d’ufficio. Per questo sei agenti di polizia di Roma sono stati arrestati al termine di un’indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo della Capitale. In carcere anche un dipendente della Procura di Roma e un pregiudicato.

L’operazione è stata effettuata il 26 giugno dai Carabinieri insieme alla Squadra mobile della Questura di Roma, i quali hanno eseguito l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale capitolino. In totale le persone appartenenti alla Polizia di Stato coinvolte nell’inchiesta sono sette: sei agenti sono finiti in carcere, mentre per un’altra persona è stata disposta una misura interdittiva. In carcere anche un dipendente che svolgeva alcune mansioni presso la Procura della Repubblica di Roma e un pregiudicato già noto agli inquirenti.