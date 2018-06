Alla fine sulle macerie fumanti del Partito Democratico si aprì il dibattito. “Navigazione a vista sta portando il centro sinistra all’irrilevanza proprio quando l’Italia ne avrebbe più bisogno – scrive su Twitter Carlo Calenda, ex ministro ed esponente Pd, all’indomani dei ballottaggi per le comunali e della débacle nelle Regioni tradizionalmente rosse – Ripensare tutto: linguaggio, idee, persone, organizzazione. Allargare e coinvolgere su un nuovo manifesto. Andare oltre il Pd. Subito! #fronterepubblicano“.

La risposta della dirigenza arriva a stretto giro: “Sono d’accordo sul ripensamento complessivo, abbiamo tanto da cambiare nei linguaggi e nelle idee ma non sono d’accordo sul superamento del Pd – replica il segretario reggente Maurizio Martina ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital – Credo nella ricostruzione di un campo progressista, democratico di centrosinistra con un Partito democratico rinnovato al centro”.

“Bisogna organizzare, attrezzare il centrosinistra, il Pd, come un progetto nuovo, che non s’inventa in tre mesi. Il tema non è la leadership, che pure è rilevante, ma il progetto“. “Dove vinciamo c’è un centrosinistra che riesce a fare comunità. Ci sono realtà come Ancona dove questo lavoro si è fatto”, aggiunge. “Faremo assemblea a luglio e decideremo il percorso. Abbiamo tanto da cambiare, inutile negarlo. Primarie? Ci sono nel nostro statuto, sceglieremo il segretario con questo strumento che per me è un valore”. E ancora: “Pd in mano a Renzi? Bisogna uscire da questa discussione”.

Di rinnovamento della classe dirigente parla, invece, Roberto Giachetti: “In un momento difficile come questo penso che dobbiamo dare stabilità al Partito Democratico eleggendo una nuova classe dirigente che lo conduca e lo rilanci con una nuova linea politica – spiega il deputato dem ad Agorà Estate su Rai3 – pensare di sterilizzare la condizione del Partito Democratico fino alle europee non aiuta”.

Immediatamente il fronte renziano alza gli scudi: “Abbiamo perso malamente. Nessun se, nessun ma. Il vento del 4 marzo continua a tirare in Italia, come in gran parte del mondo occidentale”, scrive su Facebook il capogruppo Dem Andrea Marcucci. Che però sottolniea: “Il voto se non altro ha sgombrato il campo dal ruolo e dalle responsabilità di Matteo Renzi. Il 24 giugno il Pd ha perso anche senza Matteo Renzi“. “Il problema non era Renzi – fa eco Raffaella Paita, parlamentare del Pd – e avere usato Renzi come ‘scusa buona per ogni stagione’ è servito a rimuovere il vero tema: la necessità che il Partito democratico ragioni sulla sua identità e sul suo profilo riformista”.

C’è invece chi invita a non ragionare soltanto sul Pd e a ricostruire il partito che fu prima della scissione della sinistra interna: “Sostanzialmente una disfatta – ammette il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, esponente di Liberi e Uguali – nelle regioni una volta rosse, in modo particolare. Laddove il Pd era più forte più la sinistra perde e Leu non svolge nessun ruolo di recupero. È necessario un nuovo inizio, basato sull’unita, sulla ricomposizione e sulla responsabilità. Per questo, io credo che bisogna andare oltre, oltre il Pd e oltre Leu, per costruire un partito nuovo della sinistra e del lavoro che si ispiri agli ideali del socialismo e ai principi della dottrina sociale cristiana“.