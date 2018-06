Prima Matteo Salvini interviene contro i dieci vaccini obbligatori, quindi lo segue Luigi Di Maio che rilancia: “Rivedere il decreto Lorenzin”. Ma la notizia che più fa discutere risale a ieri: il sottosegretario agli Interni Luigi Gaetti ha ricevuto una delegazione Free Vax al Viminale. “Incontro privato tra vecchi amici”, si è giustificato interpellato da ilfattoquotidiano.it.

Nel contratto di governo, Lega e M5s, al capitolo Sanità, hanno concordato per scrivere: “Pur con l’obiettivo di tutelare la salute individuale e collettiva”, si legge, “garantendo le necessarie coperture vaccinali, va affrontata la tematica del giusto equilibrio tra il diritto all’istruzione e il diritto alla salute, tutelando i bambini in età prescolare e scolare che potrebbero essere a rischio di esclusione sociale”. Un’espressione vaga che lascia libertà di intervento e che non esclude l’intervento per rivedere e superare il decreto Lorenzin.

Sotto accusa oggi però, oltre ai proclami, c’è la decisione del grillino Luigi Gaetti insieme alla collega Enza Blundo di vedere la delegazione Free Vax. L’incontro è avvenuto al Viminale, il 21 giugno. “E’ stato un colloquio privato con vecchi amici”, si è giustificato Gaetti con ilfattoquotidiano.it. “Abbiamo deciso di vederci nel mio ufficio perché faceva caldo e non avevamo molto tempo. E’ durato poco più di 50 minuti e abbiamo parlato non solo di vaccini”. Ma hanno presentate istanze che saranno riferite alla ministra della Salute Giulia Grillo? “No, non era questo l’obiettivo del colloquio”. La delegazione ricevuta era composta da vari esponenti del gruppo Free Vax, e tra loro pure il medico radiato per le sue posizioni contrarie all’obbligo vaccinale Dario Miedico. Nessun imbarazzo per questa scelta? “E’ un collega che conosco da quindici anni”, ha chiuso Gaetti, medico. “E la sua posizione è ancora al vaglio dell’Ordine, la situazione è in itinere”. I Free Vax su Facebook hanno scritto: “Con nostro sommo piacere, abbiamo riscontrato nell’uomo, nel medico, una disponibilità, un’apertura mentale che, da tempo, era scomparsa da dentro le istituzioni. Il percorso per raggiungere l’obiettivo è difficile ed irto di pericoli ma, con il vostro supporto, possiamo farcela. Radio Informazione Libera continuerà a lavorare perché, la libertà, la controinformazione, la verità, siano sempre a disposizione dei cittadini”.