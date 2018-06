“Ieri il premier Conte nel bilaterale con la cancelliera tedesca Merkel sembra abbia chiesto risorse dell’Unione europea per finanziare il reddito di cittadinanza. È la prova provata che il governo su questo tema naviga al buio”. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina durante una conferenza stampa a Montecitorio, per presentare una proposta di legge Dem per potenziare ed estendere il reddito di inclusione. “Se ti metti nelle condizioni di chiedere una disponibilità”, ha continuato Martina sempre riferendosi all’incontro avuto ieri dal presidente del Consiglio a Berlino, “stai dicendo che tutto quello che hai raccontato finora non c’è”. E ha concluso: “Allora, almeno lo dicessero qui, invece l’hanno fatto fuori dai confini nazionali facendo secondo me una cosa molto grave”.