Nel 2017, in Italia, è stata uccisa una donna ogni 60 ore. La violenza domestica è il tema al centro del nuovo appuntamento di Sky TG24, TG24INSIDE – “DENTRO LA VIOLENZA”, in onda venerdì 15 giugno alle 22.

Lo speciale, condotto da Alessio Viola e con la partecipazione di esperti in studio, racconta questo fenomeno attraverso le confessioni di uomini responsabili di maltrattamenti e i racconti di mogli e compagne abusate. Al suo interno anche due reportage: il primo – a cura di Gaia Mombelli – tocca il tema partendo dal punto di vista di questi uomini, condannati o in terapia per imparare a gestire la rabbia, che, tra pentimenti e tentativi di riabilitazione, raccontano cosa li ha spinti a comportarsi in questo modo, raccontando a volte un vissuto di violenze subite. Il secondo approfondimento – di Giorgia De Benetti – mostra le storie di donne che subiscono violenze, a volte anche per anni e delle associazioni che le aiutano e che spesso salvano loro la vita. Tra le cause che impediscono alle donne di denunciare c’è la paura di eventuali ripercussioni o la difficoltà di affrancarsi economicamente dai compagni. Anche la legge, che prevede l’arresto solo in flagranza di reato, spesso non facilita questo processo.