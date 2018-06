È completamente allagata a causa di un temporale che si sta abbattendo da qualche ora sulla città, la tendopoli allestita nel parcheggio sterrato del palagiustizia di via Nazariantz a Bari, dichiarato inagibile perché a rischio crollo. Nelle tre tende della protezione civile si celebrano da 18 giorni le udienze penali di rinvio. L’area della tendopoli è da questa mattina del tutto impraticabile e l’attività di udienza si svolge all’ingresso del palazzo inagibile, nell’atrio dove abitualmente si svolgono i controlli di sicurezza. Sono completamente allagati anche il terzo e quarto piano del Palagiustizia. Ai piani superiori piove nei corridoi: i fascicoli accatastati sul pavimento e gli impianti elettronici, pc e server della sala intercettazioni, sono bagnati. Il personale amministrativo dipendente della Procura, quindi in servizio al terzo e quarto piano, ha avuto disposizioni di tornare a casa momentaneamente con la formula della giornata di ferie per tutti.