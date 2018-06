Paolo Savona, ministro per gli Affari esteri, ha parlato per la prima volta dal caso che bloccò la partenza del governo M5s-Lega ai giornalisti della stampa estera. “L’euro non solo ha aspetti positivi, ma è anche indispensabile. Non so come dirvelo, non voglio l’uscita dalla moneta unica e non esiste nessun piano B” ha detto Savona.