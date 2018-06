Un uomo armato ha preso almeno tre persone in ostaggio (tra cui una donna incinta) nel decimo arrondissement di Parigi, nel centro della città, precisamente in un appartamento di rue des Petites-Ecuries. La notizia è riportata dai media locali. Secondo France Bleu, il sequestratore ha una bomba e una pistola, uno degli ostaggi è gravemente ferito: sarebbe stato colpito con una chiave inglese ad un occhio. La zona è presidiata dagli agenti ed un’importante operazione di polizia è attualmente in corso. A sentire Le Parisien, l’uomo ha dichiarato di avere un complice armato all’esterno dell’edificio.

Secondo le prime ricostruzioni, il sequestratore ha chiesto di essere messo in contatto con l’ambasciata dell’Iran, con l’obiettivo di “consegnare un testo al governo francese“. L’emittente Bfm-tv, invece, ha scritto che, stando ai primi elementi dell’indagine, al momento non risulta uno sfondo terroristico. I media francesi parlano di uno “squilibrato”. Negoziati sono “attualmente in corso” con l’individuo che sta tenendo in ostaggio “diverse persone”: è quanto riferiscono fonti vicine all’inchiesta, citate da Bfm-tv, precisando che la presa d’ostaggi è al “piano terra” del palazzo, dove c’è un cortile e diversi uffici open space. La zona è stata evacuata e tutti i negozi sono stati sprangati. La trattativa tra le forze dell’ordine e l’uomo ha ottenuto un primo risultato: uno degli ostaggi detenuti è stato liberato dopo essere stato preso a pugni e cosparso di benzina. Secondo Bfm-Tv anche la donna incinta sarebbe riuscita a sfuggire. A questo punto, nelle mani del sequestratore resterebbe almeno un ostaggio. Lo scrive Le Figaro, citando fonti della polizia.