“Le parole via Twitter del cardinal Ravasi? Credo di essere coerente con il Vangelo, il rosario su cui ho giurato lo porto sempre con me. In Italia non c’è il Bengodi, non pretendo di dare lezioni a nessuno, ma penso che oggi abbiamo fatto qualcosa di bello”. Così Matteo Salvini, replicando a chi gli chiedeva del tweet del cardinale e presidente del Pontificio Consiglio della Cultura (“Ero straniero e non mi avete accolto (Mt 25,43) #Aquarius“), in merito alla vicenda della nave con a bordo 629 migranti cui per ordine del ministro dell’Interno è stato vietato l’attracco nei porti italiani.