“Penso che lo sconfitto di questo turno è il M5s. Quando si sostituisce un simbolo a un volto, spesso la cosa non funziona”. Questo il commento sui risultati delle amministrative da parte del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che si dice contento per il risultato di Brescia dove è stato riconfermato il sindaco del Pd Emilio Del Bono. Sull’operato iniziale del nuovo governo M5S-Lega, Sala è cauto: “Prima di tutto lasciamoli lavorare, non diamo giudizi affermati. Sono andato a dirlo anche nel covo dei cattivi della finanza di Bilderberg”.