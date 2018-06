Il ministro dell'Interno ha scritto alle autorità maltesi, chiedendo di far attraccare l'imbarcazione, essendo il "porto più sicuro". Al momento non c’è stata risposta e il Viminale ha deciso di impedire che l'ong possa approdare nel nostro Paese. Lo strappo era cominciato venerdì con le accuse del leader leghista a La Valletta: "Non è possibile che rispondano sempre no"

Ultimatum a Malta da Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno ha scritto una lettera urgente alle autorità maltesi, chiedendo di far approdare a La Valletta la nave Aquarius con 629 migranti a bordo essendo quello il “porto più sicuro“. L’Aquarius non è stata infatti autorizzata ad approdare in Italia: i porti sono chiusi.

L’imbarcazione di Sos Mediterranee, con personale di Medici senza frontiere, ha partecipato a sei operazioni di salvataggio nella notte tra sabato e domenica, coordinate dalla Guardia costiera di Roma e che hanno coinvolto anche tre mercantili. A bordo della nave ci sono anche 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e sette donne incinte. L’Aquarius ha impostato come destinazione della sua rotta il porto di Messina, come risulta dal transponder. Al momento da Malta non c’è stata alcuna risposta e intanto il Viminale ha deciso di impedire che l’ong possa scegliere come alternativa un approdo in Italia.

Le autorità maltesi avevano impedito venerdì l’ingresso in porto della nave Seefuchs, con 126 migranti a bordo: l’unità, di una Ong olandese, era in difficoltà per le cattive condizioni del mare, ma Malta – ha riferito alla polizia italiana il comandante dell’unità – ha solo proposto assistenza in mare, senza autorizzare l’ingresso in porto. Era così intervenuta la Guardia costiera italiana e la nave, alla fine, è stata fatta approdare a Pozzallo, dove è arrivata sabato mattina.

Lo stesso Salvini da Como aveva attaccato Malta: “Non è possibile che risponda no a qualsiasi richiesta di intervento”. Dal governo di La Valletta era arrivata la netta replica: “Neghiamo di non dare assistenza ai migranti”. E Salvini aveva di nuovo risposto: “Ci dicano gli amici maltesi quante navi che trasportavano migranti hanno attraccato nei loro porti nel 2018, quante persone sono sbarcate, quante domande di asilo sono state esaminate e quante accolte”.