Il ministro dell'Interno ha scritto alle autorità maltesi, chiedendo di far attraccare l'imbarcazione, essendo il "porto più sicuro". Al momento non c’è stata risposta e il Viminale ha deciso di impedire che l'ong possa approdare nel nostro Paese. Lo strappo era cominciato venerdì con le accuse del leader leghista a La Valletta: "Non è possibile che rispondano sempre no". Da Malta il niet: "Salvataggio in area libica, non siamo competenti". Esplode la polemica: Fi prova a insinuare l'accordo M5S-Lega

E’ scontro aperto tra Italia e Malta sul destino della nave con 629 migranti a bordo al centro del Mediterraneo. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha dato l’ultimatum alle autorità maltesi che lo hanno rispedito al mittente dichiarandosi “non competenti” sul caso della Acquarius. Il ministro ha scritto una lettera urgente alle autorità de La Valletta, chiedendo di far approdare sulle loro coste la nave essendo quello il “porto più sicuro” e vicino. L’Aquarius non è stata infatti autorizzata ad approdare in Italia: i porti sono chiusi. A stretto giro però arriva la risposta delle autorità maltesi, riportata da Malta Today: “Il salvataggio (della nave Aquarius ndr) è avvenuto nell’area di ricerca e soccorso libica ed è stato coordinato dal centro di coordinamento di soccorso a Roma. Malta non è né l’autorità coordinatrice né è competente per questo caso”. Il Times of Malta, da parte sua, scrive che i salvataggi sarebbero stati fatti soprattutto da navi della marina italiana in acque vicine alla Tunisia e “più vicine a Lampedusa che a Malta”.

L’imbarcazione di Sos Mediterranee, con personale di Medici senza frontiere, ha partecipato a sei operazioni di salvataggio nella notte tra sabato e domenica, coordinate dalla Guardia costiera di Roma e che hanno coinvolto anche tre mercantili. Tutte le persone salvate in mare, compresi 40 migranti finiti in acqua dopo il ribaltamento del gommone su cui viaggiavano, sono state caricate sull’Aquarius: a bordo ci sono anche 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e sette donne incinte.

La nave ha impostato come destinazione della sua rotta il porto di Messina, come risulta dal transponder. Al momento da Malta non c’è stata alcuna risposta e intanto il Viminale ha deciso di impedire che l’ong possa scegliere come alternativa un approdo in Italia. Stando a quanto Salvini ha dichiarato anche nella lettera, se l’isola-Stato non le permetterà di attraccare scatterà lo stop. Repubblica riporta che la decisione, senza precedenti, sarebbe stata adottata d’intesa dal ministro dell’Interno e da quello delle Infrastrutture, Danilo Toninelli.

Le premesse dello scontro

Le autorità maltesi avevano impedito venerdì l’ingresso in porto della nave Seefuchs, con 126 migranti a bordo: l’unità, di una Ong olandese, era in difficoltà per le cattive condizioni del mare, ma Malta ha solo proposto assistenza in mare, senza autorizzare l’ingresso in porto. E’ stato il comandante della nave a ricostruire l’accaduto alla squadra mobile della Questura di Ragusa che lo ha sentito come persone informata sui fatti. Era così intervenuta la Guardia costiera italiana e la nave, alla fine, è stata fatta approdare a Pozzallo, dove è arrivata sabato mattina.

Lo stesso Salvini da Como aveva attaccato Malta: “Non è possibile che risponda no a qualsiasi richiesta di intervento”. Dal governo di La Valletta era arrivata la netta replica: “Neghiamo di non dare assistenza ai migranti”. E Salvini aveva di nuovo risposto: “Ci dicano gli amici maltesi quante navi che trasportavano migranti hanno attraccato nei loro porti nel 2018, quante persone sono sbarcate, quante domande di asilo sono state esaminate e quante accolte”. “Oltre 750 morti nel Mediterraneo nel 2018: il salvataggio di vite in mare deve restare una priorità assoluta di ogni governo”, chiede Carlotta Sami, la portavoce dell’Unchr per i rifugiati per il sud Europa dopo aver appreso della lettera del ministro Salvini alle autorità di Malta. Nel pomeriggio era intervenuto sul tema, caldissimo delle politiche di accoglienza in mano al neoministro leghista Gino Strada che da Lucia Annunziata si è detto “sconcertato nel vedere ministri razzisti o sbirri alla guida del mio Paese“.

Il braccio di ferro e il quadro giuridico

Difficile, nel nuovo braccio di ferro, attribuire una ragione in punta di diritto. Il contesto giuridico sui salvataggi in mare è a dir poco complesso. Se a regolare i soccorsi in mare sono tutta una serie di convenzioni e linee guida resta un assunto della Convenzione di Ginevra (che la Libia non ha mai ratificato) che il Paese che riceve la chiamata di soccorso – se nessuna altro risponde – deve provvedere da solo. Per l’Italia non è facile sfilarsi, giacché la Costituzione impone il salvataggio in mare, l’omissione dei naufraghi costituisce reati ai sensi del codice ella Navigazione. Per contro Paesi come Libia e Tunisia non hanno dichiarato quale sia la loro area di competenza da pattugliare, delegando di fatto all’Italia il controllo su un quinto del Mediterraneo (500 km quadrati). Dunque l’unico soggetto che presta realmente soccorso è l’Italia. Per quanto riguarda i porti in cui fare lo sbarco dei migranti la Convenzione Sar (recupero e soccorso) qualsiasi sia lo status di cittadinanza – devono essere trascinati nel porto “sicuro” più vicino. L’Italia può negare l’accesso ai suoi porti a imbarcazioni private, ma se lo nega a una nave che ha fatto un soccorso rischia di violare la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.

Lo scontro politico

La decisione italiana segna la linea anticipata dal ministro Salvini e che si è deciso di mettere subito in pratica. Appena dopo il suo insediamento, e ancora ieri, il titolare del Viminale aveva ribadito che sarebbe stato impedito alle Ong “di continuare svolgere il ruolo di taxi del mare”. E adesso la scelta di non indicare un porto italiano apre ufficialmente il contenzioso con Malta. Il caso incendia la polemica politica: “600 disperati su una nave. Salvini e Toninelli chiudono i porti. Lo stesso fa Malta. In questa sfida assurda non so chi vincerà. Ma di certo a perdere sarà la civiltà”, attacca su Twitter il presidente del Pd Matteo Orfini. “Conte sconfessi Salvini”, gli fa eco il senatore Francesco Verducci (Pd), membro della Commissione Migrazione del Consiglio d’Europa. Di segno opposto le reazioni di Forza Italia, improntate anche a dividere Lega e M5S. Così Giorgio Sillidi, responsabile immigrazione di Fi. “Il nostro auspicio è che prevalgano le idee espresse nel programma di centrodestra che l’amico Salvini sta provando a mettere in campo a discapito di un trasversale finto buonismo che non sembra toccare con mano la reale emergenza. Blocco degli sbarchi, controllo alle frontiere, accordi bilaterali. Questa la strada da percorrere: cari 5stelle, se non siete d’accordo, c’è la sinistra con cui andare a braccetto”. “Basta buonismo. E adesso attendiamo il M5S al varco. Cosa diranno Di Maio e Fico? Esploderanno contraddizioni governo gialloverde”, rilancia Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.