“Vogliamo un commercio equo, non possiamo più permetterci pratiche ingiuste che danneggiano gli Stati Uniti, è inaccettabile. La Ue è brutale nei confronti degli Stati Uniti e i suoi leader lo sanno”. Donald Trump ha chiuso così la sua (breve) partecipazione al G7 del Canada. Arrivato in ritardo alla seconda e ultima giornata di lavori del vertice, il tycoon come preannunciato se n’è andato in anticipo – saltando la sessione su ambiente e cambiamenti climatici – per prepararsi all’incontro con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un a Singapore. Il premier canadese Justin Trudeau, padrone di casa, ha deciso di avviare la colazione di lavoro senza di lui commentando: “Chi è in ritardo, si unirà quando arriverà”.

Prima di partire Trump ha tenuto una conferenza stampa in cui ha ribadito che “gli Usa sono stati trattati ingiustamente sul commercio: io non do la colpa agli altri, do la colpa ai nostri leader passati. Abbiamo perso 817 miliardi di dollari sul commercio, è ridicolo e inaccettabile”. Per questo secondo l’inquilino della Casa Bianca sono giustificati i dazi che Washington ha deciso di imporre sulle importazioni di acciaio e alluminio dalla Ue. L’Unione europea è “brutale nei confronti degli Stati Uniti” e i leader Ue “lo sanno”, ha aggiunto. “Quando glielo dico loro sorridono, non hanno nulla da dire. Anche il Canada e anche il Messico, con cui abbiamo un deficit di miliardi, senza contare le droghe. Molti di loro mi sorridono, ma tutto questo cambierà“.

Il presidente francese Emmanuel Macron, che si era scontrato duramente a distanza via social con Trump, dopo averlo incontrato aveva assicurato che sul tema dazi “c’è la volontà da tutte le parti di trovare un accordo e di avere un approccio che sia vantaggioso per tutti”. Ma il compromesso evidentemente non è stato trovato. “Non possiamo perdere”, ha detto il presidente Usa a chi gli chiedeva se temesse rappresaglie per i dazi e una guerra commerciale a livello mondiale. “Non possiamo andare avanti con una situazione in cui gli Stati Uniti sono il salvadanaio da cui tutti rubano”, ha aggiunto riferendosi agli squilibri commerciali degli Usa anche verso i Paesi alleati.

Trump ha poi ribadito che “riportare la Russia nel G7 è nell’interesse di tutti” e ha sostenuto che “l’invasione della Crimea da parte della Russia è colpa di Barack Obama, di come ha gestito i rapporti con Mosca”.