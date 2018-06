“Ho visto il video di Beppe Grillo dove da terrazza su mare stile grande Gatsby delirava su riconversione in parco giochi della prima acciaieria europea che dà lavoro a 14.000 operai e mi sono venuti i brividi. Mai una buona notizia”. Così l’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, polemizza a distanza con Grillo sull’Ilva e sulla ricetta del fondatore dei 5 Stelle per riconvertirla.

“Ovviamente – si legge in un altro tweet di Calenda – la parte video ‘magari la riconvertiamo per farci un parco turistico’ e tutta l’altra roba onirica la consideriamo ottimisticamente come una ‘licenza poetica all’artista. Ci fermiamo al tweet. E speriamo che si eviti la chiusura”.