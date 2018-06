“Come mi è sembra il governo? Intanto è positivo che ci sia. Poi aspettiamo di vedere cosa farà. Per la prima volta, sulla legge sul conflitto di interessi non ho sentito dichiarazioni ideologiche. Ben venga, se vogliono farla, purché riguardi tutti”. Sono le parole dell’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, dopo la conferenza stampa di presentazione dell’offerta televisiva per i Mondiali di calcio che si terranno in Russia.