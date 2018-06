“Abbiamo tanti nemici ed avversari, ieri sono stato attaccato da Soros, abbiamo d’integrazione Balotelli e ieri mi attaccato anche quel bizzarro personaggio che è Saviano, uno che è riuscito a far conoscere la Camorra nel mondo, io di solito lo ignoro, ma ieri da papà e non da ministro ho deciso di querelarlo”. Così Matteo Salvini in un comizio a Fiumicino. “Nessuno – riferendosi allo scrittore – può dire la fesseria che io voglio che i bambini anneghino nel Mar Mediterraneo”. Salvini attacca anche le cooperative che operano nel mondo dell’accoglienza: “C’è molta gente che accoglie per guadagnare non perché glielo dice il buon Dio. Faremo un esperimento – afferma il ministro dell’Interno e segretario della Lega – invece che 35 euro gliene daremo un po’ di meno.