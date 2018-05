Mentre il suo braccio destro è a New York per lavorare con Mike Pompeo ai preparativi del summit con Donald Trump, il leader nordcoreano tiene aperto anche il "forno" russo e riceve a Pyongyang il capo della diplomazia del Cremlino

Kim Jong-un continua a lavorare, e con profitto, su due tavoli. O, come si dice in Italia, tiene aperti i due forni: quello americano e quello russo. E il Cremlino ne approfitta. Mentre il braccio destro del leader nordcoreano e vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori, Kim Yong Chol, è arrivato a New York per incontrare il segretario di stato Usa Mike Pompeo e definire i preparativi del summit con Donald Trump, a Pyongyang Kim ha incontrato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Che ha invitato il leader nordcoreano al Cremlino. Lo ha annunciato lo stesso ministero russo, postando le foto sull’account Twitter con tanto di stretta di mano tra i due. “Saremo molto felici di darvi il benvenuto”, ha detto Lavrov a Kim Jong-Un, secondo quanto ha reso noto il ministero.

Lavrov si è recato a Pyongyang su invito del suo omologo nordcoreano Ri Yong Ho, che ha visitato la Russia in aprile. “Abbiamo discusso in dettaglio della situazione internazionale e in particolare i problemi che devono essere affrontati al fine di realizzare la denuclearizzazione della penisola coreana, con la creazione di un sistema stabile per la pace e la sicurezza”, ha detto il capo della diplomazia russa secondo un comunicato diffuso dopo l’incontro con Ri.

Al momento, tuttavia, “è troppo presto” per parlare di un incontro tra Kim e Vladimir Putin, ha specificato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov citato dalla Tass. Peskov ha poi confermato che Lavrov ha trasmesso un messaggio del presidente russo al leader nordcoreano, senza però precisarne il contenuto.