Mentre a Roma si riaprono le trattative per la nascita del governo giallo-verde, a Milano c’è chi si dà a “lavori di manutenzione”. Nella sede nazionale della Lega, in via Bellerio, sono state cancellate le scritte che campeggiavano sul muro di cinta posteriore, quello che affaccia su viale Enrico Fermi. “Lega Nord Padania – Basta euro“, si leggeva da diversi anni. Ora il muro appare totalmente bianco, senza più alcun riferimento al partito guidato da Matteo Salvini (e allo slogan contro la moneta unica).

Dal quartier generale del Carroccio fanno sapere – riporta il Corriere della Sera – che i muri che circondano la sede sono in manutenzione e che le scritte saranno presto ripristinate. Ma è proprio nelle stesse ore che a Roma Salvini e Di Maio hanno riaperto il dialogo per dare vita a un governo politico, dopo il fallimento di Giuseppe Conte e l’assegnazione dell’incarico al tecnico Carlo Cottarelli. Una crisi scoppiata proprio sulla miccia delle posizioni “no euro”. E se sul nome di Savona si tratta a oltranza – per consentire a M5s e Lega di partire e scongiurare il rischio di elezioni in estate – per lo slogan “Basta euro” a lungo gridato da Salvini nelle piazze è bastata una pennellata di vernice bianca.