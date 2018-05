Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli intorno alle 8.30 di questa mattina è uscito dal suo hotel e si è diretto al Quirinale. Qui ha avuto un incontro informale molto breve con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Intorno alle 9.15 è rientrato a Montecitorio.

Solo ieri l’ex commissario alla spending review aveva visto il presidente della Repubblica senza sciogliere la riserva: un rallentamento che inizialmente aveva fatto ipotizzare a una rinuncia dell’incarico, poi smentita dal Colle. Ieri sera intanto, dal comizio di Napoli, Luigi Di Maio ha annunciato a sorpresa la “disponibilità” a far ripartire il governo gialloverde e a collaborare con il Quirinale per risolvere la crisi. Un passo indietro dovuto alla riapertura delle trattative con il Carroccio per evitare il voto a luglio e un esecutivo tecnico a guida Cottarelli.