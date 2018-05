“La mossa di bocciare un governo che ha la maggioranza in Parlamento per sostituirlo con un governo che non ce l’ha, significa prima cospargere i palazzi del potere di benzina e poi, chiamando Cottarelli, buttare anche il cerino acceso”. A dirlo, durante lo speciale di Loft intitolato #CaosGoverno, è il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. “Si è creata una situazione per cui le prossime elezioni politiche saranno un referendum sull’euro, del quale non si era parlato nella tornata elettorale di marzo”.