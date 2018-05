Secondo l'agenzia Adnkronos è questa la soluzione elaborata da Luigi Di Maio per uscire dallo stand by dovuto ai "veti" del Quirinale sull'economista sardo fortemente voluto da Matteo Salvini in via XX Settembre. Oggi il premier incaricato Giuseppe Conte sarebbe pronto a salire al Quirinale con la lista dei ministri

L’ultima carta per tentare di sbloccare lo stallo avrebbe impresso il volto di Laura Castelli. Sarebbe la deputata del Movimento 5 stelle la persona scelta per affiancare Paolo Savona al ministero dell’Economia. Secondo l’agenzia Adnkronos, infatti, è questa la soluzione elaborata da Luigi Di Maio per uscire dallo stand by dovuto ai “veti” del Quirinale sull’economista sardo fortemente voluto da Matteo Salvini in via XX Settembre.

Castelli, inizialmente indicata per le Infrastrutture (che dovrebbero comunque andare ai 5 Stelle), avrebbe deleghe pesanti come viceministro. “È l’incastro con cui puntiamo a chiudere la partita”, spiegano alla stessa agenzia di stampa fonti grilline definite di “primo piano”. È dunque questo il frutto della mediazione cercata per tutta la mattina da Giuseppe Conte. Il premier incaricato vorrebbe salire al Quirinale entro la giornata di oggi per presentare a Sergio Mattarella la lista dei ministri. Al Colle, però, non risulta alcun “appuntamento chiesto da Conte” oggi. Probabilmente perché il presidente del consiglio incaricato non ha ancora completato quella che dovrebbe essere la sua squadra. Non tutte le caselle del nuovo esecutivo sono ancora definite con i rispettivi candidati e alcuni rumors di palazzo avanzano l’ipotesi che il professore possa chiedere un nuovo incontro molto probabilmente informale al capo dello Stato.

In queste ore i contatti tra Conte e i leader del M5s e della Lega sono costanti. Come avevano spiegato nella serata di sabato, sia Salvini che Di Maio vogliono chiudere il rebus della composizione della nuova squadra di governo il prima possibile. “O il governo parte nelle prossime ore e si inizia a lavorare o tanto vale tornare a votare e prendere la maggioranza assoluta. Anche se mi sembrerebbe irrispettoso per gli italiani che questo governo non parta perché è sgradito a qualcuno a Berlino o Bruxelles”, era l’ultimatum lanciato dal leader del Carroccio in direzione del Colle. Un concetto ribadito da Di Maio dalla piazza di Terni: “O si chiude questa partita del governo entro le prossime 24 ore o non si chiude più”.

Il problema, però, è sempre lo stesso: la presenza di Savona al Mef. Per il terzo giorno consecutivo, il Colle è stretto nel riserbo più assoluto: Mattarella, in ogni caso, non sembra voler fare alcun passo indietro sull’economista eurocritico. La stessa posizione di Salvini che, appoggiato da Di Maio, ha evocato chiaramente il ritorno alle urne. I pentastellati, dunque, hanno tentato l’estrema mediazione: affiancare a Savona una figura di garanzia per l’Europa e per il Colle. Problema: Castelli risponde a questo identikit? Le dichiarazioni pubbliche della parlamentare suggeriscono di no. Storica esponente del movimento No Tav, la deputata si era fatta segnalare in campagna elettorale, quando – intervistata da Lilli Gruber – a proposito di un ipotetico referendum sull’euro diceva: “Si può fare ma non si dice cosa si vota. Io non lo so se voterei per l’uscita”.

Parole che non sembrerebbero rassicurare il capo dello Stato. Sul tavolo rimane l’ipotesi di spacchettare il Tesoro dalle Finanze, proposta che al momento la Lega avrebbe rimandato al mittente. Secondo le agenzie di stampa per ora i ministeri assegnati a tavolino sono: Lorenzo Fontana agli Affari regionali; Gian Marco Centinaio all’Agricoltura e Turismo, Luigi Di Maio allo Sviluppo economico e Lavoro; Matteo Salvini all’Interno; Stefano Candiani alle Infrastrutture; Luca Giansanti agli Esteri; Politiche Ue Enzo Moavero Milanesi; Riccardo Fraccaro ai Rapporti con il Parlamento; Danilo Toninelli delle Riforme; Alfonso Bonafede tiene alla Giustizia; Salvatore Giuliano all’Istruzione; Elisabetta Trenta alla Difesa.

Ma anche se al posto della Castelli dovesse essere indicata una figura diversa – magari più vicina al Quirinale – il problema potrebbe rimanere. Mattarella, infatti, vede la questione dal punto di vista costituzionale. Per il presidente in gioco ci sono le sue prerogative, e nel dettaglio l’articolo 92 della Carta: il potere di nomina dei ministri su indicazione del presidente del Consiglio. In caso di via libera a Savona a giudizio del Quirinale si verificherebbe un grave vulnus alle prerogative del capo dello Stato nonché un’inedita crisi istituzionale. E Mattarella non vuol passare alla storia per aver inferto questa ferita alla Carta. Sullo sfondo dunque rimarrebbe l’ipotesi del voto. E in fondo non è detto che l’ostinazione di Salvini per Savona serva proprio a questo: a evitare di governare con il M5s e tornare alle urne.