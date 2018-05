“In Italia dobbiamo sempre preoccuparci di come parliamo degli altri paesi, è giusto. Ma nell’ultima settimana ci hanno chiamato barbari, scrocconi e non ho visto nessun capo di Stato difendere gli italiani che non sono stati rispettati”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. “Sull’Europa nel contratto non abbiamo scritto niente di particolare. Solo che andiamo a rappresentare gli interessi degli italiani. Evidentemente questo spaventa”.