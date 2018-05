Erano due, hanno fatto irruzione nel ristorante indiano a volto coperto e lì hanno fatto esplodere l’ordigno che ha ferito 15 persone, di cui tre gravi. È successo a Mississauga, città meridionale nella provincia canadese dell’Ontario, nella parte occidentale dell’area metropolitana di Toronto.

I due – “di carnagione chiara”, come scrivono i media canadesi – al momento sono ancora in fuga. A renderlo noto è stata la polizia, spiegando che due persone sospette sono entrate all’interno del locale, il Bombay Bhel, ed hanno fatto scoppiare l’ordigno esplosivo improvvisato intorno alle 22.30. “Diversi feriti” sono stati ricoverati in ospedale, mentre tre persone che versano in condizioni critiche sono state portate in un centro specializzato di Toronto. I due sospetti sono fuggiti dal luogo dell’attacco immediatamente dopo l’esplosione e la polizia ha lanciato un appello al pubblico per chiedere aiuto nell’identificazione dei due attentatori, si legge sul sito della Bbc.

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6

— Peel Regional Police (@PeelPoliceMedia) May 25, 2018