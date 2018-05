L’ex governatore, che in primo grado è stato condannato a 6 anni, è tra gli imputati per corruzione. Il pg ha chiesto "il massimo della pena", ritenendo i fatti "gravissimi" e non meritevoli di alcuna attenuante

Un anno e mezzo di più del verdetto di primo grado. Ha chiesto una condanna a 7 anni e 6 mesi di carcere il sostituto procuratore generale per l’ex presidente della Lombardia Roberto Formigoni al processo d’appello per il caso Maugeri e San Raffaele. L’ex governatore, che in primo grado è stato condannato a 6 anni, è tra gli imputati per corruzione. Il pg ha chiesto “il massimo della pena”, ritenendo i fatti “gravissimi” e non meritevoli di alcuna attenuante. Nelle motivazioni della sentenza di primo grado i giudici definirono l’ex senatore di Ap “spregiudicato” e per questo non meritevole di alcuna attenuante.

Durante la requisitoria Laura Pedio, procuratore aggiunto applicato al processo d’appello, ha ricordato come “questo processo è stato caratterizzato da un grandissimo grado di omertà come tutti i processi per corruzione che oramai hanno assunto connotazioni simili a quelli di criminalità organizzata“. Nella sua ricostruzione il magistrato ha ripercorso le indagini e ha parlato di “omertà fortissima anche da chi poi ha deciso di parlare”.

Sui coimputati di Formigoni, Daccò e Simone ha scelto di concordare la pena, l’accusa ribadisce che “non era sufficiente comprare un funzionario regionale, un assessore, ma bisognava comprare il presidente per ottenere quel che volevano. Quindi quel che si erano comprati è arrivato”. Nel passaggio il pg si riferisce ai flussi di denaro “esosi” in ultima analisi usciti dalle casse dei due enti per le “utilità” di Formigoni, la cui funzione sarebbe stata così “inquinata per ottenere delibere a loro favore e vantaggi in termini di rimborsi delle prestazioni”. Ed era comunque il Celeste ad avere l’ultima parola. Durante la scorsa udienza è emersa la notizia di un tentativo di patteggiamento da parte dell’ex presidente della Lombardia prima a due anni e poi a 3 anni e mezzo.